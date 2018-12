Trump zegt afspraak met Poetin af

Op Twitter zei Trump donderdag dat het hem voor alle betrokken partijen beter lijkt de ontmoeting met Poetin in Argentinië van zijn agenda te schrappen. „Ik kijk uit naar een zinvolle top zodra deze situatie is opgelost.”

Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders vertelde dat Trump ook geen officieel onderhoud zal hebben met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan, maar alleen een kort gesprekje. De Chinese leider Xi Jinping, bondskanselier Angela Merkel, de Japanse premier Shinzo Abe en gastheer Mauricio Macri krijgen wel formeel ruime aandacht.

Moskou nam de mededeling van Trump voor kennisgeving aan. Een zegsman van het Kremlin zei dat als het overleg inderdaad niet doorgaat Poetin een paar uur extra heeft voor nuttige onderonsjes tijdens de G20.

Later wees een Russische diplomaat via persbureau Reuters op de noodzaak van een ontmoeting tussen Trump en Poetin over het INF-verdrag, dat nucleaire ontwapening nastreeft. Trump wil het opzeggen omdat Moskou in strijd met de afspraken een kernraket voor de middellange afstand heeft ontwikkeld. „We moeten de INF-discussie voeren. Dat is belangrijk. Daarvoor hebben we een bijeenkomst in volle omvang nodig, zoals die in Helsinki.”