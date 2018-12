50Plus-voorzitter Dales hangt vuile was buiten

De toespraak was bedoeld om duidelijk te maken dat drie leden uit het hoofdbestuur ongeschikt zijn voor hun functie en daarom weg moeten. Al gaat het niet alleen om deze drie: het geruzie is volgens Dales een structureel probleem binnen 50Plus. „Er is ook iets mis met de cultuur in onze partij, de cultuur van negativisme.”

„Hier zitten we dan”, zei Dales bij de ledenvergadering. „In een vergaderzaal. Druk te wezen met onszelf. En wat zijn we dit allemaal zat!”

Een van de bestuursleden die volgens Dales weg moet, is Henk Jan Verboom. Hij woont in het buitenland en heeft daardoor amper een vergadering bijgewoond. Dales tot de leden: „Kunt u zich de irritatie voorstellen over een bestuurslid te Italië, zelf vrijwel nooit waar dan ook aanwezig, maar wel schrijver van honderden, letterlijk honderden, e-mails van de strekking ’hoe zit dit en hoe zit dat?”

Verboom vindt dat hem niks te verwijten valt. Ja, hij was zelden aanwezig bij vergaderingen. „Maar grote multinationals worden toch ook op afstand bestuurd?” En boosaardige mails? „Ik spreek mensen gewoon aan op de regels en op wetgeving. Dales had nooit voorzitter mogen worden.”

’Dales terroriseert ons!”

Ook bestuurslid Helena Bosch stuurde boosaardige brieven rond. Ze verweet Dales te stoken en maakte hem uit voor ’pathologische leugenaar’. Bosch bestrijdt dat. „Ik zeg gewoon waar het op staat! Meneer Dales heeft ons vanaf dag één geterroriseerd. Hij vindt een bestuur van negen mensen te veel. Meneer is geen bestuurder, maar politicus, met hele hoge ambities. Hij wil minister worden.”

’Stalin’

Van zulke dingen zakt Dales ’de broek af’, zegt hij op de ledenvergadering. „Hoe denkt u dat een bestuur kan besturen als er iemand aan tafel zit die een andere bestuurder uitmaakt voor Stalin? Hoe kun je besturen met mensen die opmerken dat je beter zaken kunt doen met de Taliban dan met collega’s? Dat een bestuurslid - ik citeer uit een rondgezonden mail - ’rijp is voor opname in Paviljoen 3’.”

Verboom erkent dat hij de vergelijking met Stalin heeft gemaakt. Hij vond hem zelf wel treffend. „Het achterhouden van informatie, dat is ook in die tijd gebeurd.”

Nog geen vijf dagen nadat Dales was gekozen als voorzitter werd er al een mail rondgestuurd door een 50Plus-raadslid in een grote gemeente over ’onze nieuwe voorzitter Pipo’. „Wat is hier godverdomme aan de hand?”, citeerde Dales, die in de mail voor ’rat’ wordt uitgemaakt. Het was toen dat hij kennismaakte met dit fenomeen zo typisch voor de ouderenpartij: mails vol kwaadsprekerij die worden rondgestuurd, behalve naar de persoon in kwestie.

„Aanhoudend bozig, altijd opgewonden en wantrouwend gedrag stoot af”, zei Dales, die niet alleen de drie vermeende raddraaiers uit het bestuur wil hebben, maar ook een strengere selectie wil voor nieuwe bestuursleden.

Onze verslaggever was bij de vergadering aanwezig en deed live verslag via Twitter.