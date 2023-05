Ook na hoger beroep mag Baudet coronabeleid niet vergelijken met de Holocaust

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), samen met het Centraal Joods Overleg (CJO) en vier Holocaustoverlevenden, spanden daarop in 2021 een kort geding aan tegen Baudet. De politicus deelde ook twee foto’s waarin hij een parallel trok tussen een jongetje dat vanachter een hek naar de Sinterklaasoptocht keek en een Joods kind dat in het getto van Lódz op zijn deportatie wachtte.

Dwangsom

Baudet moest de verschillende gewraakte uitingen verwijderen en werd verboden ze te herhalen. Daarnaast verbood de rechter hem in het kader van het debat over de coronamaatregelen gebruik te maken van beeldmateriaal van de Holocaust, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag. De FvD-leider verwijderde de berichten, maar ging wel in hoger beroep.

Dat heeft hij nu ook verloren. Het Hof concludeerde dat de rechten van de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust zwaarder wegen dan de vrijheid van meningsuiting van Baudet. De vergelijking tussen ongevaccineerden en Joden tijdens de Holocaust zou namelijk bagatelliserend zijn en onder meer hebben geleid tot de verspreiding van antisemitische uitlatingen op internet.

Bekijk ook: Misbruik Holocaust in protest is Jodenhaat

Historisch volledig mank

CIDI-directeur Naomi Mestrum reageert verheugd op de uitspraak. „De vergelijkingen van Baudet gingen historisch volledig mank en zijn onnodig kwetsend voor Holocaustoverlevenden en nabestaanden. Daarbij vond ik het goed om te lezen dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de uitlatingen van Baudet hebben geleid tot verdere verspreiding van antisemitisme. Dat hebben wij destijds ook al aangegeven.”

„De uitspraak heeft voor Baudet zelf niet heel veel gevolgen meer, omdat de pandemie inmiddels voorbij is, maar dit heeft wel een waarschuwende werking”, legt Mestrum uit. „Mensen die het in de toekomst in hun hoofd halen dit soort vergelijkingen te trekken, zijn nu gewaarschuwd dat dit onrechtmatig is en tot zware financiële gevolgen kan leiden.”

(Tekst gaat door onder de tweet)

’Breed gevoerd maatschappelijk debat’

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot eerder Thierry Baudet niet te vervolgen voor dezelfde sociale media berichten. Volgens hen zijn de uitlatingen niet strafbaar en kan dit niet gekwalificeerd worden als een verregaande vorm van Holocaustbagatellisering die haat of geweld dreigt aan te wakkeren. „Bovendien gaat het om een uitlating van een volksvertegenwoordiger in het kader van een breed gevoerd maatschappelijk debat over de aanpak van de coronapandemie. Kritiek op overheidsbeleid raakt het recht op vrijheid van meningsuiting in de kern. Strafrechtelijk ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting van een politicus is alleen gerechtvaardigd als uitlatingen verder gaan dan kwetsen, choqueren en verontrusten en ook aanzetten tot haat, geweld, discriminatie of onverdraagzaamheid. Daarvan is volgens het OM dus geen sprake.”

De uitspraak van de Civiele Rechter deed volgens hen niet af aan het oordeel van het OM dat er geen sprake is van een strafbaar feit. „Het civiele recht behelst namelijk een ander juridisch kader dan het strafrecht, waarbij het strafrecht bovendien fungeert als laatste redmiddel.”