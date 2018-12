De sfeer van Twin Peaks in verf

Stijn Huijts bij werk uit de zogeheten Bob-series van David Lynch: „De verhalen die hij in zijn schilderijen vertelt zijn, net als zijn films, niet voor een uitleg vatbaar.” Ⓒ Marcel van Hoorn

Fans van cultfilmregisseur David Lynch kunnen hun hart ophalen. In het Bonnefantenmuseum zijn deze winter niet minder dan 500 van zijn tekeningen, schilderijen, fotomontages, lampsculpturen en animatiefilms te zien. Zijn beeldende werk blijkt net zo duister en onheilszwanger als zijn beste films te zijn. De surrealistische sfeer van Blue Velvet en de tv-serie Twin Peaks is in verf gevat.