Hond doodgestoken bij ruzie om scooter in Den Haag

De hond is later aan zijn verwondingen overleden. Inmiddels heeft de politie één verdachte aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

