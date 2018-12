Piloten na crash alert op Boeing 737 Max

Het ramptoestel spatte bij neerkomen op het wateroppervlak meteen in stukken uiteen. Ⓒ AFP

SCHIPHOL - Piloten zijn overal extra alert op de hightech automatisering in de cockpit van de nieuwe Boeing 737 Max, die pas sinds 2017 in de lucht is. Een twee maanden jong toestel van de Indonesische prijsvechter Lion Air stortte vorige maand bij Java tien minuten na de start ongecontroleerd in zee. Alle 189 inzittenden kwamen om het leven.