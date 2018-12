Hackers breken in bij 30.000 RTL-accounts

De hackers konden toegang krijgen tot privégegevens van gebruikers van RTL-diensten als Videoland, Buienradar en RTL Nieuws. Ⓒ ANP

HILVERSUM - Hackers hebben via eerder gelekte wachtwoorden toegang gekregen tot ruim 30.000 RTL-accounts. Daarbij hebben ze privégegevens van gebruikers bemachtigd. RTL Nieuws meldt dat in meerdere gevallen volledige namen en woonadressen in handen van hackers zijn gekomen.