Utrechts liefste vijf jaar in de steigers

De Domtoren zal de komende 5 jaar worden gerestaureerd. Inmiddels is de aannemer begonnen met het inrichten van een bouwterrein naast de toren. Ⓒ Menno Bausch

Bezongen, bejubeld en beschreven in talloze odes: de Domtoren is al bijna zeven eeuwen geliefd bij Utrechters. Doemt aan de horizon het markante ijkpunt op, dan weet je dat je thuis bent. Een vertrouwd gevoel dat velen moeten missen nu de toren voor vijf jaar in de steigers verdwijnt voor de grootschalige restauratie van het 112 meter hoge bouwwerk.