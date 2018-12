Kabinet laat 3,7 miljard op de plank liggen

Dat staat in de Najaarsnota die minister Hoekstra (Financiën) donderdagavond naar de Kamer heeft gestuurd. Daarmee wordt de rekening van het huidige jaar opgemaakt.

Het geld dat overblijft wordt voor het grootste gedeelte (2,2 miljard) ’meegenomen’ naar volgende jaren. Het kan dan bijvoorbeeld uitgegeven worden aan Defensie en Infrastructuur.

Uitstoot gassen

De rest van het geld wordt gestoken in het aflossen van de staatsschuld. Ook wordt er een half miljard gereserveerd voor eventuele extra maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen, zoals deze krant eerder onthulde.

Er blijft onder meer zo veel geld over omdat er een gigantische schikking werd getroffen met ING dat meewerkte aan witwasfraude. Departementen als Infrastructuur hielden geld over omdat zij grote investeringen moeilijk zouden kunnen verspreiden over meerdere jaren. Daarnaast blijkt de zorg honderden miljoenen minder te kosten dan eerder werd voorspeld en brengt de dividendbelasting 350 miljoen meer op dan met Prinsjesdag werd gedacht.

In de Najaarsnota worden financiële mee- en tegenvallers uiteengezet. Zo staat er in dat bij de post ’kleine afpakopbrengsten’, waarmee het geld dat van criminelen wordt afgepakt wordt bedoeld, een tegenvaller is van circa 50 miljoen. Rijke criminelen hadden dus minder van de overheid te vrezen dan gedacht.

Aan de EU is het kabinet iets minder (41 miljoen) kwijt dan gedacht en de bedrijven waar de staat een aandeel in heeft, brachten meer op: ongeveer 40 miljoen extra.

Het begrotingsoverschot komt uit op 0.9 procent van de totale binnenlandse productie. De staatsschuld daalt naar 52,7 procent van wat we als land in een jaar verdienen.

In vergelijking met wat de ambtenaren op Prinsjesdag dachten, komt er dit jaar 0,4 miljard meer binnen aan belastingen en premies. Maar de problemen bij de Belastingdienst zorgen ook voor lagere opbrengsten op sommige posten. De ontvangsten bij de erf- en schenkbelasting zijn 237 miljoen minder dan geraamd.