Israëlhaat ruim aanwezig bij links

Nausicaa Marbe.

Deze week besloot de NS tot compensatie van slachtoffers van de Holocaust die per spoor zijn vervoerd naar het concentratiekamp. Ook nam de Tweede Kamer een motie aan over een werkdefinitie voor antisemitisme. Goed nieuws, ware het niet dat dit een donkere achterkant heeft. Deze besluiten kwamen beschamend moeizaam tot stand, respectievelijk door gierigheid en gebrek aan besef over oorlogsleed en door tegenwerking van linkse partijen. Dat belooft weinig goeds voor de toekomstige racismebestrijding.