Driekwart miljoen voor drie maankiezeltjes

NEW YORK - De vermoedelijk enige maanstenen in privéhanden hebben bij een veiling in New York 885.000 dollar opgebracht, ongeveer driekwart miljoen euro. Wie de drie bijzondere ’kiezeltjes’ heeft gekocht, wilde Sotheby’s niet zeggen. Het veilinghuis had deze prijs ongeveer verwacht.