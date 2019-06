Spanning stijgt in Rotterdam: EK karaoke begint vanavond

Oefenen voor het EK karaoke. Ⓒ Eigen foto

Rotterdam - Karaoke zingen mag dan iets onbenulligs voor in de kroeg lijken, vanavond en morgenavond vindt er een heus EK plaats in Rotterdam. En onder de 29 deelnemers zijn drie Nederlanders, die in eigen land de titel willen binnenslepen. Zoals Gary Davidson (57), de geboren Schot die als golfprofessional al 35 jaar hier woont. ,,Ik zing vanuit mijn hart!”