Minister Slowakije stapt boos op na verwerping Marrakesh-pact

Ook de Slowaakse regering ziet niets in het mondiale verdrag voor veilige en gereguleerde migratie. „Omdat het in deze vorm niet in overeenstemming is met het veiligheids- en migratiebeleid van de republiek Slowakije”, was de toelichting van de coalitie, bestaande uit sociaaldemocraten en rechts-populisten. Van de 150 parlementariërs stemden negentig tegen het pact, slechts vijftien waren voor.

De VN-overeenkomst om de opvang van vluchtelingen en migranten beter te regelen zorgt, hoewel juridisch niet bindend, voor veel discussie. Onder meer de VS, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland willen niet meedoen. Duitsland ging donderdag wel akkoord, Nederland overweegt dat ook te doen.