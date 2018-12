Merkel moet reis naar G20-top onderbreken om defect vliegtuig

De Duitse luchtmacht vliegt de bondskanselier en minister van Financiën Olaf Scholz vroeg in de ochtend naar Madrid, waar ze zullen overstappen op een lijnvlucht. Door de lange vluchtduur komen de Duitsers echter te laat voor de opening van de top. Dit heeft Merkels woordvoerder Steffen Seibert gezegd.

De piloot van het regeringstoestel waarmee de Duitse delegatie reisde, constateerde na een uur vliegen boven Nederlands grondgebied technische problemen. Enkele elektrische systemen vielen uit. Het toestel keerde om en maakte een tussenlanding in Keulen. Doordat de tanks nog vol waren voor de oversteek van de Atlantische Oceaan en er geen brandstof kon worden geloosd boven zee werd het landingsgestel zwaar op de proef gesteld. De gezagvoerder zette het toestel hard maar veilig aan de grond. Uit voorzorg waren brandweerwagens klaargezet.

Geen snelle overstap

Het was aanvankelijk de bedoeling de passagiers de reis zouden voortzetten in een ander regeringsvliegtuig, dat Keulen als thuisbasis heeft, maar dat bleek niet mogelijk. Of en wanneer de rest van de Duitse delegatie Merkel en Scholz nareist, is niet bekend. Merkels echtgenoot, Joachim Sauer, keert in elk geval terug naar Berlijn. Hij zou door de vertraging te veel van het partnerprogramma missen. De agenda’s van Merkel en Scholz zullen volgens Seibert ter plaatse worden aangepast.

Volgens Duitse media waren er vorige maand problemen met hetzelfde regeringstoestel. Na afloop van een topoverleg van het Internationaal Monetair Fonds kon het niet opstijgen uit Indonesië wegens schade veroorzaakt door knaagdieren. Ook toen was Scholz aan boord.