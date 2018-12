Bestuurders 50Plus treden af nadat voorzitter vuile was buiten hangt

Dales vroeg de zegen van zijn achterban voor een schoonmaak in het partijbestuur om zo een eind te maken aan het chronische gekonkel en gekift in de ouderenpartij. Zijn collega’s Henk Jan Verboom, Helena Bosch en Marc van Rooij hadden daar volgens hem een groot aandeel in. Daarom wilde Dales van hen af.

De drie verdedigden zich en verweten Dales op hun beurt tirannieke trekjes. Maar ze constateerden al snel dat de meeste leden de kant van de partijvoorzitter kozen, al heeft het gros vooral de buik vol van het eindeloze gekibbel. „In het belang van de partij” stapte het drietal daarom zelf op.

Dat leverde ze prompt complimenten op van de partijtop. Dales trok bovendien ook zelf het boetekleed aan en beloofde zich te zullen inspannen om zich met de dissidenten te verzoenen.

Met het terugtreden van drie dwarsliggers is het gedonder binnen 50Plus nog niet bezworen, denkt Dales. Hij wil voortaan op een andere manier bestuursleden werven en aanstellen, om zo te voorkomen dat daarin dilettanten of ruziemakers belanden. En het moet volgens hem uit zijn met scheldmails, slinkse streken en gestook

’Clown en Taliban’

Dales droeg eerder tijdens een partijvergadering voor uit mailtjes uit ’de kelders van 50Plus’, waarin hij door overige bestuursleden en partijleden wordt uitgescholden voor Stalin, Pipo de Clown en de Taliban. Kwaadsprekerij, intimidaties en aanhoudend wantrouwen zijn binnen de partij aan de orde van de dag.

De toespraak was bedoeld om duidelijk te maken dat drie leden uit het hoofdbestuur ongeschikt zijn voor hun functie en daarom weg moeten. Al gaat het niet alleen om deze drie: het geruzie is volgens Dales een structureel probleem binnen 50Plus. „Er is ook iets mis met de cultuur in onze partij, de cultuur van negativisme.”