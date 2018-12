Weginspecteur overleeft actie verkeersvandaal

Ton Veenstra: „Die rode kruizen staan er echt niet voor niets.” Ⓒ Rias Immink

Ton Veenstra (62) leeft nog en dat mag een wonder heten. De weginspecteur bij Rijkswaterstaat (RWS) keek in maart de dood in de ogen, toen een dronken vrachtwagenchauffeur een rood kruis negeerde en zijn auto aan puin reed. „Als ik erin had gezeten, was ik er nu niet meer geweest.”