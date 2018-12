Rotterdamse ouders laten peuter en baby alleen voor avondje bios

Via Facebook deelt de politie het verhaal. Daaruit blijkt dat het nog een hele operatie was om het adres van het meisje te achterhalen. De jonge Emma kon namelijk nog niet lezen en daardoor geen straatnaam of nummerborden van geparkeerde auto’s opnoemen. Ze wist slechts te vertellen in welke stad ze woonde. Het gezin was recentelijk verhuisd, wat de zoektocht bemoeilijkte omdat er nog geen adres bij de politie bekend was.

Uiteindelijk krijgt een andere collega in de meldkamer een man aan de lijn. Hij ziet op dat moment een klein meisje in een donker huis in het raamkozijn staan en vindt dat gevaarlijk. Doordat de man belt, weten agenten het adres van de peuter te achterhalen.

De ouders verklaarden woensdagavond tijdens een ’stevig gesprek’ met de politie dat de kinderen normaal doorslapen. Omdat zij geen oppas konden regelen, hebben zij gegokt op een goede afloop. „Doordat beiden te vroeg wakker werden, is er een zeer vervelende situatie ontstaan”, schrijft de politie. Het paar krijgt nu begeleiding van Bureau Jeugdzorg.