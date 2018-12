Instroom 50plus-ambtenaren stagneert

„Je zou verwachten dat de overheid als werkgever zelf het goede voorbeeld wil geven”, reageert CDA-Kamerlid Pieter Heerma. „Deze cijfers laten zien dat het omgekeerde eerder het geval is.” Ook Omroep MAX-baas Jan Slager, is teleurgesteld. „Dit strookt niet met de campagne die de overheid gevoerd heeft”, signaleert hij. „Een enorme domper.”

In 2016 trok de overheid 68 miljoen euro uit voor het actieplan. Het was ’zeer ongepast’ dat vijftigplussers ’twee keer zoveel kans liepen’ op langdurige werkloosheid als jongeren. Maar zelf nam de overheid in 2017 vijf keer zoveel ’jongeren’ als vijftigplusser aan.

