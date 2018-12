Aantal jongeren onder 25 gaat dalen met 100.000

Eind 2017 leefden in Nederland 228.000 minderjarigen in een bijstandsgezin. Dat is bijna 7 procent van alle minderjarigen. Dat aantal is voor het eerst sinds 2009 gedaald: het waren er vorig jaar bijna 3000 minder dan in 2016.

Een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte bij slechts één ouder, staat verder in het rapport. Vorig jaar waren het er 15.000.

Toename jeugdhulp

Het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt, is tussen 2015 en 2017 toegenomen, vooral doordat wijk- en buurtteams van gemeenten met meer jongeren aan de slag gingen: in 2017 ging het om 82.000 jongeren, in 2015 waren het er nog 37.000.