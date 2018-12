Dief van reeks scootmobielen zat er zelf in

Officier van justitie mevrouw mr. B. Zonneveld had mede daarom gisteren tijdens de behandeling van de strafzaak tegen Victor K. in de rechtbank van Dordrecht geen goed woord over voor de handelwijze van de draaideurcrimineel.

Van slag

„De gedupeerden zijn wekenlang van slag geweest omdat u deze mensen hun onafhankelijkheid had afgenomen. Ze waren na de diefstal wekenlang aan huis gekluisterd, alleen omdat meneer zijn verslaving moest bekostigen”, aldus de aanklaagster.

K. was in het voorjaar voor een eerdere reeks scootmobieldiefstallen veroordeeld, maar ging na zijn vrijlating op dezelfde voet verder. De serie diefstallen bij ouderencomplexen in Delfshaven en Schiedam was voor de politie aanleiding om een lokscootmobiel in de Spaanse Polder neer te zetten. Al snel trapte K. in de val die voor hem was opgezet. Nog voordat de recherche echter doorhad dat het lokwagentje was gestolen, had een getuige de politie gealarmeerd en kon de man in de boeien worden geslagen.

Het was K. alleen om de vele honderden euro’s kostende accu’s te doen. Deze verkocht hij voor dertig euro per stuk aan een oud-ijzerhandelaar die volgens de officier daarvoor niet zal worden vervolgd.

Eigen sleutel

Opmerkelijk is dat K. de scootmobielen vaak met zijn eigen sleutel aan de praat kreeg. Als dat niet lukte, was een schroevendraaier voldoende om het karretje te starten. „Het is misschien handig dat de fabrikanten daar eens iets aan doen”, opperde de officier die tegen de Vlaardinger vijftien maanden celstraf eiste. Uitspraak 13 december.