Knoops: rechtbank heeft politiek waardeoordeel gegeven

Dat betoogde advocaat Geert-Jan Knoops vandaag tijdens de start van het hoger beroep in de strafzaak. De rechtbank oordeelde volgens hem ook ten onrechte dat Wilders een bevolkingsgroep wegzette als minderwaardig, en dat zijn uitspraken niet stroken met het partijprogramma van de PVV. Knoops: ,,Wat matigt de rechtbank zich aan door dat te stellen?”

Ook aan het hof wordt nu door het Openbaar Ministerie gevraagd om een politiek oordeel, vindt Knoops. Alleen al om die reden zou het hof het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moeten verklaren in de vervolging vanwege een schending van de scheiding der machten. Maar ook omdat in de ogen van de verdediging inmiddels is aangetoond dat toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie druk heeft uitgeoefend op het OM om Wilders te vervolgen, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat dat het geval zou zijn.

Zowel de rechtbank als het hof zijn daardoor onjuist voorgelicht en zelfs misleid, zegt de verdediging, die vindt dat Wilders daardoor is geschaad in zijn recht op een eerlijk proces. De advocaat vraagt het hof om Opstelten op te roepen als getuige, en ook de voormalige baas van het OM Herman Bolhaar en ex-directeur-generaal van het ministerie Gerard Roes.

Volgens Knoops is sinds de veroordeling van Wilders door de rechtbank, een uitspraak gedaan door het Amsterdamse hof in een vergelijkbare zaak van Thierry Baudet tegen minister Kajsa Ollongren. De minister beschuldigde Baudet in een lezing van racisme. Op zijn beurt deed Baudet aangifte van smaad en laster. Het OM wilde de minister niet vervolgen, en ook het hof oordeelde dat Ollongren haar uitspraken deed in het kader van een politiek debat. Als Baudet haar ter verantwoording wilde roepen, dan is het parlement daarvoor de geëigende plek, aldus het hof.

Knoops en Wilders hebben steeds betoogd dat de discussie over de Minder Marokkanenuitspraak ook thuishoort in het parlement, en niet in de rechtszaal. Waarom wordt dat van Ollongren wel aangenomen, en van Wilders niet, vroeg Knoops, die steeds benadrukte dat de uitspraken van Wilders uit hun context zijn gerukt.

Het OM zei bij aanvang van de zaak ervan overtuigd te zijn dat Wilders zich wel degelijk schuldig maakte aan strafbare discriminatie. Het OM zegt ,,de wettelijke norm te willen markeren door de PVV-leider in het openbaar ter verantwoording te roepen, en is het oneens met het besluit van de rechtbank om Wilders geen straf op te leggen.

