’Toestel Merkel mogelijk gesaboteerd’

Het incident wordt als een „criminele daad” onderzocht. Het toestel onderbrak boven Nederland de vlucht naar Argentinië om een noodlanding te maken in Keulen. Oorzaak was een technische storing. De ervaren piloot zou hebben verklaard dat sprake was van een „ongekende uitval van het communicatiesysteem”. Een dergelijke storing werd niet voor mogelijk gehouden, aldus bronnen binnen de veiligheidsdiensten.

Merkel was donderdagavond met onder anderen minister van Financiën Olaf Scholz op weg naar de top van de G20 in Buenos Aires. Door de vertraging mist zij de opening.

Ⓒ EPA

Volgens een woordvoerder van de Duitse luchtmacht is geen enkele aanwijzing dat er bij de technische storing sprake was van kwade opzet, zo zei hij in een reactie later op de vrijdagochtend.