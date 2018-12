Unicef luidt noodklok over CAR

De CAR verkeert in chaos sinds islamitische rebellen, de Seleka, in 2013 de president afzetten. Christelijke milities, de anti-balaka, gingen daarop de strijd aan met de Seleka. Inmiddels vecht een dozijn rebellengroepen met elkaar en het leger om de controle over veeroutes en goud- en uraniummijnen. Volgens de VN zijn duizenden mensen omgekomen in het geweld en is een vijfde van de 4,5 miljoen inwoners van het land op de vlucht.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik