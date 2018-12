Premie voor marechaussees die blijven

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Wachtmeesters bij de marechaussee krijgen een premie van 1250 euro bruto per halfjaar als ze in dienst blijven. Hiermee hoopt de Koninklijke Marechaussee meer medewerkers te behouden. Nu is de uitstroom onder de wachtmeesters bij de marechaussee nog zó groot, dat sprake is van een continu operationeel probleem, staat in het KMarMagazine van Defensie.