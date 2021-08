Schilderij Kandinsky na lange strijd terug naar Joodse erfgenamen

In een antwoord aan de raad laat burgemeester Femke Halsema weten dat het college het belang van de erfgenamen – derde generatie - van de rechtmatige eigenaren erkent. „Anders dan in het bindende advies van de Restitutiecommissie uit 2018 (door de rechter bevestigd in 2020) moet niet meer ’de belangenafweging’ maar ’het herstel van onrecht’ voor slachtoffers centraal staan”, schrijft de burgemeester, die benadrukt kunst die onvrijwillig in het bezit van nazi’s kwam, altijd te willen teruggeven.

Bij elkaar vijf erfgenamen maakten de laatste jaren aanspraak op het schilderij. Drie Amsterdammers – twee zussen en een broer – en twee Amerikaanse nazaten. De Amsterdamse link loopt via Irma Klein, erfgename van het schilderij Bild mit Häusern, dat Kandinsky in 1909 schilderde. De Amerikaanse tak maakt aanspraak via Robert Lewenstein, die begin 1940 was gescheiden van Irma Klein en naar Amerika vluchtte met een nieuwe vrouw.

Bekijk ook: Amsterdam gaat roofkunst sneller teruggeven

Bekijk ook: Erfgenamen eisen meesterwerk Kandinsky terug van Stedelijk Museum

Advocaat Simon van der Sluijs handelt de overdracht af namens de erfgenamen. „Er zullen nu enkele formaliteiten moeten worden afgewerkt tussen het museum en de erfgenamen. Dat neemt ongeveer twee tot drie maanden in beslag.” Er wordt geen melding gemaakt waar het schilderij uiteindelijk terecht zal komen.