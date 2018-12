’Defect vliegtuig Merkel geen sabotage’

Hij weersprak daarmee berichten dat het vliegtuig zou zijn gesaboteerd. Volgens de zegsman was een stroomverdeler uitgevallen en moest het toestel daarom landen.

De bemanning onderbrak donderdagavond boven de Noordzee de reis naar Argentinië om een noodlanding te maken. Dat kon niet in Amsterdam omdat er met veel brandstof aan boord een langere aanvliegroute voor de landing nodig was. Het vliegtuig landde in Keulen.

Duitse media meldden dat de Airbus A340-300 werd getroffen door een „ongekend ernstige uitval van het communicatiesysteem.” Een dergelijke storing werd niet voor mogelijk gehouden, aldus bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Daarom werd ook gedacht aan sabotage bijvoorbeeld door een cyberaanval op het toestel.

Merkel is inmiddels met een lijnvlucht onderweg naar Buenos Aires, waar de topconferentie van de G20 wordt gehouden. Ze mist onder meer haar afspraken met Donald Trump en Xi Jinping. Ze wordt straks weer opgehaald met een ander regeringstoestel dat vrijdagmiddag vanaf het militaire vliegveld Keulen/Bonn wordt nagestuurd.