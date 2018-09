Bjorn (34) uit Haaksbergen lag gewond in Turks ziekenhuis

Breukers zegt dat hij van de rotsen is gevallen. Onduidelijk is waar dat precies zou zijn gebeurd, maar volgens de politie is het in de buurt van de plaats Narlikuyu geweest. Dat ligt op nog geen vijf kilometer van Silifke vandaan.

Opvallend is dat Breukers juist 9 juli naar het ziekenhuis moest, omdat een dag daarvoor Joey Hoffmann volgens hem en zijn vrouw Derya was vertrokken naar Nederland. Hoffmann kwam namelijk nooit aan in Nederland en is sindsdien vermist.

Niet verdacht

Bjorn en Derya Breukers werden op 21 juli verhoord over de kwestie, en verdwenen daarna van de radar. Na enkele levenstekens doken ze zondag weer op. Ze hadden contact met de politie, al weet die nog altijd niet exact waar het echtpaar nu is. Dinsdag werd gemeld dat zij geen verdachten zijn.

Tarsus is de plaats waar de ouders van Derya wonen. De stad ligt op twee uur rijden van Silifke.