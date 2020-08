Groep marechaussees van Eindhoven Airport in quarantaine

De 29 marechaussees maken deel uit van de brigade Brabant-Zuid, die onder andere verantwoordelijk is voor de grensbewaking op Eindhoven Airport. De vier die positief testten, hebben het virus in hun privésituatie opgelopen. Na bron- en contactonderzoek is besloten de andere 25 marechaussees preventief in thuisquarantaine te plaatsen. Zij hebben geen symptomen.

Volgens Defensie heeft de maatregel vooralsnog geen gevolgen voor de luchthaven. „De militairen en hun families zijn geadviseerd over de te nemen stappen om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.”