’Sint-en kerstcadeautjes eerder inslaan’

Kopen wat je niet nodig hebt omdat het zoveel goedkoper zou zijn maar men vergeet dat er hoge adviesprijzen naast staan. En dit nét voordat de feestdagen voor de deur staan, Sinterklaas en kerst in één maand, geen tijd om fysiek te shoppen blijkbaar dus op het laatste moment nog even online scoren.

Waarom niet gedurende het jaar shoppen, op aanbiedingen afgaan die vaak interessanter zijn dan die op Black Friday. Zet die spullen gewoon in de kast tot december, op die manier is deze maand een stuk minder duur want er moet ook nog lekker eten op tafel komen, een kerstboom, mooie kleding e.d..

Ik heb mijn kerstcadeautjes allang binnen, inderdaad mét korting gekocht en straks geen stress of het wel of niet op tijd binnen is want het is toch een domper als je geen cadeautje kunt geven omdat het niet is afgeleverd.

Als je dan toch op het laatste moment iets moet kopen, ga dan naar de winkels toe want die zitten te springen om klanten en weet je zeker dat je een cadeautje kunt geven. Laat de winkelstraten niet veranderen in spookstraten en steun het MKB door een dag in je agenda te reserveren om te shoppen voor de feestdagen. Het is ook een stuk gezelliger dan online kopen.

Dus mijn advies is; koop cadeautjes voor Sinterklaas én Kerst in de aanbieding gedurende het hele jaar, mooie kleding tijdens de uitverkoop en een boom en lekker eten in december.Zo hoef je in januari niet in de stress te schieten want dan komen weer allerlei afrekeningen op je deurmat.

P. van Neck