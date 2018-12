Rust keert terug in Brussel na rellen Gele Hesjes

Bij de protestacties van de 'gele hesjes' in Brussel zijn twee politiebusjes in brand gestoken. De politie probeerde met traangas en een waterkanon de demonstranten te verdrijven uit de omgeving van de ambtswoning van premier Charles Michel en de regeringsgebouwen in en rond de Wetstraat.

De betogers hebben daar een spoor van vernielingen achtergelaten. Er liggen hekken, tegels, stenen, losgerukte verkeersborden en -lichten op straat, blijkt uit beelden op sociale media.

De grootste onrust in Brussel lijkt tegen het begin van de avond voorbij te zijn. De politie heeft de actievoerders met gele hesjes met behulp van traangas en een waterkanon uit elkaar gedreven.

Verkeersstop

Drie van de zes verkeerstunnels zijn heropend en ook de Wetstraat, waar veel gebouwen van zowel de Belgische regering als de Europese instellingen staan, is voor het verkeer vrijgegeven.

De vrijdagavondspits verloopt volgens de autoriteiten echter zeer stroef. Ook het openbaar vervoer ondervindt nog hinder van de demonstratie, die rustig begon maar in de middag uitliep op een confrontatie tussen politie en betogers. Er werden zo'n zestig mensen gearresteerd. De relschoppers lieten een spoor van vernielingen na.

De spontane actie begon rond 11 uur met circa tweehonderd deelnemers maar groeide uit tot een groep van zo'n vijfhonderd. Ze zijn het niet eens met de stijgende kosten voor levensonderhoud. De politie gaf eerder deze week toestemming voor een protestactie maar die werd daarna door organisatoren weer geannuleerd.

De politie stond de betogers vanochtend op te wachten in de Brusselse stations en een dertigtal actievoerders werd daarbij meteen al aangehouden.

Gele hesjes demonstreren in Brussel tegen de premier. Ⓒ REUTERS

„Naar aanleiding van een actie van de #gelehesjes worden de Wetstraat (ter hoogte van de kleine ring), de Kunst-Wettunnel (richting centrum) en de Jubelparktunnel (richting centrum) afgesloten voor het verkeer”, zo schreef de Brusselse politie op Twitter.

Ⓒ REUTERS