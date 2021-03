’Klassieke’ loverboy verdwijnt, maar dat is geen goed nieuws

Binnenland

Ruiten Joodse begraafplaats gesneuveld, ook koosjer restaurant opnieuw beklad

Glaswerk bij de Joodse begraafplaats in Rotterdam is vrijdag ingegooid. Ook de ramen van het Joodse restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg in Amsterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beklad.