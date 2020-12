EMA geeft groen licht voor coronavaccin Pfizer en BioNTech

De Europese Commissie moet het definitieve besluit over de toelating nog nemen. Voorzitter Ursula von der Leyen maakte vorige week duidelijk dat de commissie het zwaarwegende advies van het EMA zal volgen. Binnen twee dagen zal het dagelijks bestuur van de EU een officieel besluit nemen.

Het comité dat maandag groen licht gaf, kwam online bijeen. Aan de bespreking namen vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-lidstaten deel. Zij waren het allemaal eens over de hoofdconclusie: de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. De beoordelaars bevestigen nog eens dat het vaccin voor 95 procent effectief is.

’Historische wetenschappelijke prestatie’

Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik bij mensen van zestien jaar en ouder. Bestuursvoorzitter Emer Cooke van het EMA zei dat er nu „een sterke wetenschappelijke basis” is om de vaccinaties te laten beginnen. Ze noemt de uitzonderlijke snelle goedkeuring een „historische wetenschappelijke prestatie.” De komst van het vaccin is „een significante stap vooruit in ons gevecht tegen de pandemie.”

Voor de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin is overtuigend bewijs geleverd, zegt Cooke. Ze benadrukt dat het aan de hoogste eisen voldoet. „Veiligheid is onze eerste prioriteit”, benadrukte Cooke. Het is van groot belang dat het publiek goed wordt geïnformeerd over het vaccin. Alle gegevens erover worden gepubliceerd.

De EMA-topvrouw waarschuwt dat de pandemie hiermee nog niet zomaar voorbij is. „We hebben meer vaccins nodig.” Ook blijft het cruciaal dat mensen zich aan voorzorgsmaatregelen blijven houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. „Draag maskers, was je handen en houd afstand van elkaar.”

Nieuwe coronavariant

Cooke ging ook nog kort in op de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk rondgaat en die volgens Britse wetenschappers een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten van het virus. Ze zei dat niets erop wijst dat het vaccin de relatief nieuwe variant minder goed zou voorkomen.

Diverse landen gingen de EU voor. Het vaccin van BioNTech en Pfizer is al goedgekeurd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zwitserland, Israël, Singapore en Bahrein.