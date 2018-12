Fietser (17) geschept door dronken automobilist

De 24-jarige bestuurder verloor rond zes uur de controle over het stuur, schoot de ventweg langs de Rembrandtlaan op en schepte daar de jongen die daar fietste.

De dronken autorijder blies 1,38 promille. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en is aangehouden.

Het slachtoffer werd door de klap gelanceerd en belandde in een tuin. De fietser is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht.