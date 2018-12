Onderzoek naar zorginstelling Loek Winter

Aanleiding vormen „verontrustende signalen over bestuurlijke en financiële constructies” die niet in orde zouden zijn, bevestigt een woordvoerder van de NZa berichtgeving in Trouw.

Volgens dagblad Trouw richt het onderzoek zich onder meer op het winstverbod in de zorg. Advocaat Hans Lohman van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen zegt in de krant dat via twee zusterbv’s die aan de zorgorganisatie vastgoed en ondersteunend personeel verhuren het winstverbod wordt omzeild en schat dat DeSeizoenen voor 1,5 miljoen euro wordt benadeeld door de eigen aandeelhouders en directie. DeSeizoenen bestaat uit drie bv’s. Alleen de zorgtak mag geen winstmaken. Maar die besteed geld bij de andere bv’s die dit wel mogen.

Of het onderzoek van de twee toezichthouders zich inderdaad richt op het omzeilen van het winstverbod, wil de NZa-woordvoerder niet zeggen. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog onduidelijk. Eerder dit jaar startte de Ondernemingskamer al een onderzoek naar de manier waarop de aandeelhouders van DeSeizoenen het vastgoed en het bedrijf verkregen. Dat onderzoek is bijna klaar. Een conceptrapport ligt al bij zowel DeSeizoenen als de advocaat van de cliëntenraad, die toen ook zijn zorgen uitte.

’Marktconform’

De directie van DeSeizoenen werd vrijdag verrast door het onderzoek van de NZa en de IGJ. Die was niet op de hoogte gesteld door de toezichthouders en moest het bestaan ervan in Trouw vernemen. Volgens algemeen directeur Merlijn Trouw wordt inderdaad geld vanuit de zorgonderneming betaald aan het gelieerde vastgoedbedrijf en de organisatie die ondersteunend werk levert, allemaal in handen van dezelfde aandeelhouders. „Maar de bedragen die we voor huur van panden en personeel betalen zijn marktconform.”

Hans de Savornin Lohman, de advocaat van de centrale cliëntenraad, ziet dat anders. Volgens hem zouden huurbedragen van vastgoed in de afgelopen jaren een miljoen lager zijn geweest als er een nette 6 of 7% rendement hierop was gekozen, in plaats van de 13% die hij nu vermoedt. Bij de ondersteunende diensten schat hij, op basis van de jaarbalans, elk jaar een winst van tonnen. Hij erkent wel dat er weinig openbare informatie is over omzet en winst. „Het uitbesteden van bijvoorbeeld schoonmaakwerk is helemaal niet gek en mag gewoon, maar niet als die bv’tjes ook nog van jezelf zijn en er disproportionele bedragen worden gerekend.”

’Wel rendement, niet uitgekeerd’

Merlijn Trouw erkent dat er rendement wordt gemaakt door de bv van ondersteunend personeel. Op die manier zou het kunnen dat zo geld verloren gaat aan de zorgonderneming en dat er bespaard zou kunnen worden als je alles in één organisatie zou doen zonder winstoogmerk. Volgens de directeur wordt er bij die zusterbv echter geen winst uitgekeerd via dividend. „Dat zou wel kunnen, maar het is nog niet gebeurt.”

De Savornin Lohman vindt dat er volgens Trouw niet is uitgekeerd onbelangrijk. „Het is weg uit de zorgorganisatie. Ze kunnen het nu uitkeren of een tijd parkeren en daarna gebruiken.” Wat de advocaat vooral dwarszit is dat de aandeelhouders in de constructies wel alle voordelen pakken, maar de risico’s bij de zorgtak hebben neergelegd door zelf zeer weinig in te leggen en achtergestelde leningen te gebruiken.

Directeur en aandeelhouder tegelijk

Peter Lenselink zit met Merlijn Trouw in de directie van het zorgbedrijf en het bedrijf dat ondersteundend werk faciliteert. Tegelijk is Lenselink ook aandeelhouder van beide organisaties. Zo zou hij in theorie dus dividend kunnen ontvangen op het ondersteunend personeel door hoge bedragen te betalen vanuit het zorgbedrijf. Eerder deze maand is volgens directeur Trouw besloten om Lenselink uit de directie te halen, om te zorgen dat hij geen dubbelrol meer heeft.

Winter en De Boer

Twee van de aandeelhouders in DeSeizoenen zijn Loek Winter en Willem de Boer, die eerder ook aandeelhouders waren van de inmiddels failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Zij waren naast aandeelhouder ook lange tijd bestuurder van de ziekenhuizen en deden daar ook aan inhuur bij zusterbv’s.

In een verklaring op zijn website meldt Winter momenteel niet in te gaan op persverzoeken over de ziekenhuizen „of welk ander gelieerd onderwerp dan ook.” Hij vindt dat zijn weerwoord onvoldoende wordt overgenomen „en daarmee ontbreekt de mogelijkheid op gebalanceerde beeldvorming.”

CNV Zorg & Welzijn wilde vorige maand al onderzoek doen naar diverse activiteiten van Winter. „De zorg is gebaat bij kwaliteit en continuïteit, dat rijmt niet met het winstbelang dat particuliere ondernemers nastreven”, benadrukte de bond toen.

Onrust bij personeel

De directie van DeSeizoenen vindt de hernieuwde onrust erg jammer en niet nodig. Volgens Merlijn Trouw kreeg hij vandaag talloze e-mails van werknemers die ongerust zijn door het onderzoek van de NZa en de IGJ.