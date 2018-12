Billenkoek mag niet meer in Frankrijk

Het Franse parlement heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wet aangenomen die kinderen een geweldloze opvoeding moet garanderen.

Over de wet is lang gesteggeld. Een eerdere poging om ’la fessée’ (’billenkoek’) en andere vormen van slaag te verbieden, liep in 2010 nog op niets uit. Veel Fransen vinden dat de regering zich niet heeft te bemoeien met de thuissituatie.