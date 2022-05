LIVE | ’78 vrouwen onder gevangen Azovstal-strijders’

Premium Sterren

Russische dj Nina Kraviz verliest klussen: ’Ze spreekt zich niet uit tegen Poetin’

Ze is een van de grootste namen in de dance- en muziekindustrie: de Russische techno-dj Nina Kraviz (39). De succesvolle muzikante, geboren in Siberië, is vaste headliner op populaire dancefestivals als Awakenings, EXIT, Tomorrowland en Time Warp. Vrijwel alles wat Kraviz aanraakt, verandert in goud...