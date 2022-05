LIVE | Zelfs Morgan Freeman: bijna duizend Amerikanen mogen Rusland niet meer in

Premium Binnenland

Examen Grieks zit erop: ’Op naar Chersonissos’

Mooie sprookjes over de liefde, in plaats van harde verhalen over de Romeinen en hun oorlogen. Dat is waarom Annika, Robin en Iris kozen voor Grieks in plaats van Latijn. Vrijdagmiddag stond het vwo-eindexamen voor de klassieke taal op de planning.