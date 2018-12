Vrijspraak voor schipper van Fries ongeluksschip

De man is eigenaar en schipper van tweemaster Amicitia waarvan in augustus 2016 een rotte mast afbrak. Het hout kwam terecht op drie Duitse toeristen die daardoor om het leven kwamen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de man aanmerkelijk onvoorzichtig geweest en daardoor schuldig aan dood door schuld. Hij had meer moeten doen om te voorkomen dat de mast rot was, zo meent het OM. De rechtbank vindt echter dat de man de dood van de Duitsers niet te verwijten valt.

Het houtrot was ontstaan achter een gaffelplaat in de mast, jaren voordat het ongeval plaatsvond. In 2015 werd de mast gelakt en geschilderd. Toen is ook een gaffelplaat verwijderd. Daarbij had volgens justitie opgemerkt moeten worden dat het hout niet goed meer was, hoewel dat niet was te zien zonder te boren in de mast.

Reparatie

Het OM verweet de man bovendien dat de schipper geen onderhoudsplan had, dat hij zich beter had moeten laten informeren over de werkzaamheden aan de mast, dat hij niet de juiste deskundigen had ingeschakeld voor de reparaties en dat de reparaties gemeld hadden moeten worden bij de keuringsinstantie.

Volgens de rechtbank is een onderhoudsplan echter niet verplicht en zegt het daarnaast niets over hoe goed een schip wordt onderhouden. Over de deskundigheid van de onderhoudsmannen zegt de rechtbank dat de schipper mocht aannemen dat de ingehuurde mensen vakkundig genoeg waren.

Alleen met betrekking tot het beter toezicht houden op de reparaties en het niet melden van die reparaties bij de keuringsinstantie had de rechtbank een kritische noot. ,,De rechtbank heeft eerder overwogen dat verdachte - kort samengevat - onvoldoende zicht heeft gehad en gehouden op de staat van de mast en de verrichtte werkzaamheden. Voorts heeft hij hem bekende reparaties niet gemeld aan de keuringsinstantie.’’

Pech

Toch vindt de rechtbank dat daaraan niet de conclusie kan worden verbonden dat de schipper daarmee schuldig is. Hij heeft niet zodanig ‘aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en/of nalatig’ gehandeld dat hij schuldig is aan het overlijden van de slachtoffers. ,,Daarbij neemt de rechtbank mede in aanmerking dat de mastbreuk is veroorzaakt door een uiterst noodlottige samenloop van omstandigheden.’’

En zelfs al had de schipper zich wel beter laten informeren en de keuringsinstantie ingeschakeld, dan had dat waarschijnlijk nog niets uitgemaakt. ,,Ook als hij zich meer had laten informeren over de staat van onderhoud van de mast, hij meer toezicht had gehouden op de verrichte werkzaamheden en de reparaties had gemeld, had dit waarschijnlijk niet gemaakt dat de aantasting van het hout achter de gaffelplaat tijdig was onderkend.’’