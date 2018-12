MBO-examens ongeldig verklaard

Bij het Techniek College Rotterdam zijn alle uitslagen van een mbo-schoolexamen ongeldig verklaard. Bijna 50 ICT-Beheer-studenten maakten 12 en 13 november het examen kerntaak B1-K1. Met het studieboek erbij. Dat mag niet.

„We hadden te horen gekregen dat we het schoolexamen met het boek erbij mochten maken. Dus hebben we dat gedaan. Nu horen we twee weken later dat het niet gemaakt had mogen worden met het boek erbij! Waarom nu pas? En ik heb het boek niet eens gebruikt”, zegt een gedupeerde leerling.

De studenten hebben een mail gekregen waarin staat de examencommissie onderzoek heeft gedaan naar het boekgebruik. „Het is gebleken dat gebruik van boeken tijdens het examen niet is toegestaan, want het is niet opgenomen in de aangepaste beschrijving van de toegestane hulpmiddelen. De examencommissie moest daarom alle uitslagen van dit examen ongeldig verklaren.”

De wijziging in de beschijving van de toegestane middelen is bij de voorbereiding van het examen op 12 en 13 november niet opgemerkt. Hierdoor kon het gebeuren dat 49 studenten het examen gemaakt hebben met behulp van het boek.

Stage

Omdat de studenten verkeerd geïnstrueerd zijn – ze mochten immers met boek het examen maken – behouden ze beide kansen voor het examen. ,De gedupeerde leerling: „De school schrijft dat die binnen het schooljaar worden aangeboden. Maar ik ben bang dat dat tijdens onze stagedagen zal zijn. Ook hebben we geen recht op inzage. Dat vind ik erg raar.”