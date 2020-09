In opspraak geraakte officier van racisme-zaak gehaald

Het gaat om bedreigingen onder een live-videoverslag van een KOZP-demonstratie aan het adres van een antiracisme-activiste. Het OM schrijft ’alle vertrouwen’ in Vreekamp te hebben, maar haar van de zaak te halen omdat ’zij nu zo in de schijnwerpers is komen te staan’.

Officier van justitie Vreekamp kwam vrijdag met een verklaring dat rapper Akwasi niet vervolgd wordt, ondanks dat hij volgens het OM ‘opruiend’ was en daarmee ‘strafbaar’. Akwasi zei onder andere dat hij Zwarte Piet in november ’hoogstpersoonlijk op zijn gezicht trapt.’ Een van de organisatoren van de manifestatie was Vreekamps oud-bestuurscollega Esajas.

Clarice Gargard

De racisme-zaak, die maandag begint, gaat over bedreigingen aan het adres van anti-racisme-activiste en journalist Clarice Gargard. Onder haar video van de KOZP demonstratie uit 2018 verschenen ernstige teksten, zoals ‘bom erop’, ‘neerknuppelen’ en ‘doodslaan dat tuig’. In totaal staan 21 mannen en 4 vrouwen terecht voor opruiing verspreid over vier zittingsdagen.