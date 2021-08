Grote politiemacht rukt uit voor ’ontvoering’ in Zwolle, blijkt grap voor vrijgezellenfeest

Een getuige hoorde zaterdagmiddag hard geschreeuw. ,,In de auto zag deze melder meerdere personen, waaronder een persoon met een zak over het hoofd die heftig bewoog’’, schrijft de politie op Instagram. De melder gaf het kenteken door en de politie kwam meteen in actie. Maar eenmaal bij de auto aangekomen, bleek het om een vrijgezellenfeest te gaan.

De politie kan deze grap niet waarderen. ,,Misschien denkt u ook wel; ach, geintje, moet kunnen. Er is immers geen echt slachtoffer, toch?’’ Maar deze melding leidde tot veel politie-inzet, waaronder een hondengeleider en een politiehelikopter. De agenten overwogen zelfs om speciale eenheden in te zetten. Maar al deze moeite was voor niks.

,,Dit soort geintjes kosten geld en capaciteit die we niet hebben’’, zegt de politie. ,,Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid, het creëert onrust en kan leiden tot ongewenste gevolgen.’’