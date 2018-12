Hema kan Sinterklaas-cadeautjes niet meer op tijd leveren

„Orders die vrijdag zijn geplaatst, kunnen door achterstanden bij de pakketdienst mogelijk niet meer op tijd geleverd voor Sinterklaas worden bij de mensen thuis”, zegt woordvoerder van de Hema.

DHL is de transporteur van de Hema. Deze zegt zich niet bewust te zijn van enige achterstand. „Als de klant meer aanlevert dan van te voren aangegeven, dan kom je achteraan te staan met je zending”, zegt een woordvoerder van DHL. „Er is geen sprake van achterstanden bij ons. Wij halen de pakketjes vandaag gewoon op.”

Met nog vijf dagen te gaan tot Sinterklaas draaien transporteurs overuren om alle pakketjes op tijd bij de klanten te krijgen. PostNL kampt met achterstanden. Zo worden bij kleinere webshops de pakketjes niet afgehaald omdat het te druk is. Ook afhaalpunten weigeren zendingen, omdat de winkels vol zijn.

Black Friday oorzaak

PostNL zegt dat het aantal bestellingen groter is dan verwacht omdat veel consumenten Black Friday hebben aangegrepen om alvast Sint-inkopen te doen.

Kleinere webshops zijn de dupe van de chaos bij PostNL. De afgelopen dagen werden sommige zendingen niet opgehaald en elders opgeslagen. Horlogehandel RGX uit Harderwijk werd de afgelopen dagen platgebeld door klanten omdat PostNL haar eigen verantwoordelijkheid niet neemt, zegt eigenaar Rutger Post van RGX. „PostNL zegt tegen onze klanten dat we mogelijk niet zouden bestaan”, zegt Post. „Ze heeft zelf grote achterstanden, maar schuift dat op ons af. We snappen dat ze het druk hebben, maar wees dan eerlijk. Dit kost ons klanten.”

Pakketjes vermist

RGX heeft geen idee waar hun pakketjes nu zijn opgeslagen. „Of ze nu naar Amersfoort of Ede zijn vervoerd, ik weet het niet. Het is een totale chaos. Het zal weken duren voordat deze achterstanden zijn ingelopen” PostNL zegt dat ze hard aan de slag is om de achterstanden in te lopen. „We vervoeren nu 1,5 miljoen pakketjes per dag om alles op tijd bij de mensen te krijgen”, zegt een woordvoerder van PostNL. „Dat gaat goed, hoewel het heel druk is.”

RGX kijkt nu naar een andere vervoerder om de spullen toch op tijd bij de klanten te krijgen. Post: „Dit kunnen we niet hebben als klein bedrijfje.”