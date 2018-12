Gemeenten: ga niet alleen hardlopen

Het advies is van kracht in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Het komt na een reeks incidenten de afgelopen weken. In Egmond aan den Hoef werd uit het niets een hardloopster aangereden en in haar borst gestoken

Het advies komt van De Buch, een organisatie die achter de schermen zoveel mogelijk dingen van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gezamenlijk regelt. ,,Het komt inderdaad na een aantal incidenten in de regio van de afgelopen tijd”, vertelt Peter Rozenbeek van De Buch.

Aangereden

Een week voor de steekpartij werd ook al een hardloopster aangereden. ,,We hebben met elkaar besproken: kunnen we iets aanraden? Daar is dit advies uit gekomen. Om nooit in je eentje te gaan hardlopen, maar altijd in een iets grotere groep en sowieso goed verlicht te zijn.” Rozenbeek benadrukt wel dat hij dat advies sowieso zou geven, ook zonder de geweldsincidenten. ,,Het is sowieso veiliger om met meer mensen op pad te gaan. Maar we hebben daar niet per se een campagne voor klaarliggen. Nu raden we het de mensen wel echt aan.”

De Noord-Hollandse politie is het eens met de oproep, al benadrukken ze dat het niet uit hun eigen koker komt. ,,We hebben dit niet bedacht, maar we vinden het niet een slecht idee”, aldus een zegsman. ,,Wij richten ons op het onderzoek, en proberen uit alle macht getuigen te zoeken.”