Consumentenbond waarschuwt voor slijm

Boor kan irritaties veroorzaken bij inademing of inslikken en bij contact met huid en ogen. Ook kan het diarree, braken en krampen veroorzaken. Op de lange termijn is boor mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan het schade toebrengen aan het ongeboren kind. De producten die te veel boor bevatten zijn: Putty XXL, Whoopee Putty en Glow in the dark putty.

Na het spelen met slijm zouden kinderen in elk geval hun handen goed moeten wassen om te voorkomen dat het spul in de mond of open wondjes komt. Ook zelf slijm maken met wasmiddel of scheerschuim raadt de Consumentenbond, net als eerder gezondheidsinstituut RIVM, af.

Boor

Al in juli waarschuwde de Consumentenbond dat uit testen in buurlanden bleek dat in slijm, ook bekend als Slime, „een schrikbarend hoog gehalte boor (borium) zit” waardoor het niet aan speelgoednormen voldoet. Daarna volgde het onderzoek in Nederland. De conclusies heeft de bond gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), importeurs en winkels. Consumenten krijgen voorlopig het advies om de producten met te veel boor niet meer te gebruiken.

Slime bestaat overigens al zeker veertig jaar. Het werd in 1976 in de handel gebracht door de Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel, bekend van de barbiepop.