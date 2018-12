Vrouw raakt oog kwijt na douchebeurt

Waarschijnlijk zat de parasiet in het water van een douche die ze nam terwijl ze haar contactlenzen in had, zei de vrouw vrijdagmorgen in het programma ‘Start Je Dag’ op Radio 2 Antwerpen (VRT).

Een oogspecialiste van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waarschuwde in het radioprogramma voor het risico van leidingwater voor dragers van contactlenzen.

„Drie jaar geleden ben ik gaan zeilen en ik had mijn lenzen nog in”, vertelde Petra van Kalmthout. „Nadien heb ik een douche genomen en waarschijnlijk liep het toen mis. Er is kraanwater tussen mijn oog en de contactlens beland. Daarin zit een parasiet die heel onschuldig is, behalve als hij zich op je oog kan nestelen.”

Voor Petra begon een lijdensweg van drie jaar, inclusief mislukte hoornvliestransplantatie. Sinds twee weken heeft ze een kunstoog.

„Dit is een zeldzaam verhaal” zegt professor Carina Koppen, diensthoofd oogheelkunde van het UZA in Het Nieuwsblad. „Meestal zien we bacteriële infecties bij contactlensdragers. Maar als deze parasiet toeslaat, dan lijdt de patiënt heel veel pijn en dat kan jaren duren.”

„De parasiet acanthamoeba zit in zee-, vijver- en kraanwater. Ga je zwemmen of douchen, doe je lenzen dan zeker uit. Je lenzendoosje en de lenzen zelf mag je ook zeker niet met kraanwater spoelen”, waarschuwt professor Koppen. „Oogartsen herkennen de ziekte vaak moeilijk omdat ze zo zeldzaam is.”

