Britten cel in omdat drugsdeal in Nederland mislukt als jetski op Noordzee zonder brandstof komt

Dat meldt de BBC. Vanwege een rechtszaak zijn de details van het incident openbaar geworden.

Steve Brogan (36) en Anthony Reilly (34) namen eind september de jetski vanaf Suffolk naar Nederland. Hier lag de lading drugs te wachten. Die kon eenvoudig worden opgepikt. Maar uiteindelijk moesten de heren van zee worden gered.

Ze kwamen in paniek bij een surveillanceboot om brandstof vragen op de terugweg, zo blijkt in het Ipswich Crown Court. Het verzoek om brandstof werd geweigerd. Uiteindelijk moesten ze met een reddingsboot en een helikopter van de kustwacht worden gered. Een van hen vertoonde verschijnselen van onderkoeling, de ander van uitputting.

’Op kosten van belastingbetaler’

Brogan vertelde dat hij ’aan het vissen was’, maar in de rugzak zaten geen vishaken. Wel een kaart van de Noordzee, de aanduiding van het ophaalpunt in Nederland, twee tijdsschema’s, een telefoon en twee kilo cocaïne.

„Het was een uitgekiende exercitie”, verklaarde de rechter. „Alleen door het slechte weer ging het gruwelijk fout en moesten jullie onfortuinlijk genoeg worden opgepikt en naar het ziekenhuis worden gebracht, op kosten van de belastingbetaler.” De advocaten brachten nog in dat Brogan een succesvolle bokser was en veel met kinderen werkte in de buurt. Reilly was loodgieter maar verloor klandizie door de lockdown.

De rechter was niet overtuigd en gaf beide heren genoeg tijd voor bezinning. Brogan krijgt zevenenhalf jaar cel. Zijn kompaan, die als eerste bekende, zeven.