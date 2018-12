Directeur Droom Wens langer vast

Dat heeft de onderzoeksrechter vrijdagmiddag besloten in verband met het lopende onderzoek.

De fiscale opsporingsdienst FIOD arresteerde Van G. afgelopen woensdag bij hem thuis in Capelle aan den IJssel. Hij zit vast op verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte. Tijdens de doorzoeking in zijn woning werden 1200 euro aan collectegeld, een geldtelmachine en collectebussen aangetroffen. De website van zijn stichting werd uit de lucht gehaald, om te voorkomen dat donateurs alsnog geld overmaakten.

Volgens de FIOD heeft Van G. de afgelopen vier jaar ruim 800.000 euro aan donaties uitgegeven aan goksites op internet, in casino’s en aan andere privé-uitgaven. Hij haalde het geld op met collectes en door de verkoop van ansichtkaarten. Nog geen tien procent van alle donaties besteedde hij aan dagjes uit voor zieke kinderen, onder meer naar de Efteling.

Koos richtte zijn stichting in 2007 op, en beschikte als ’goed doel’ jarenlang over een zogeheten ’ANBI-status’, waardoor hij minder belasting hoefde te betalen. Volgens de Belastingdienst werd hem die fiscale status in 2014 weer ontnomen.