Celstraffen geëist voor geweld Leeuwarden

Het OM vond aanvankelijk dat er sprake was van poging doodslag, maar daarvoor was onvoldoende bewijs, zo stelde de officier van justitie. Daarom gaat justitie nu voor openlijke geweldpleging, waarop een lagere straf staat.

Het slachtoffer liep op 12 november 2016 met een nu 24-jarige vriend ’s nachts over de Nieuwestad in Leeuwarden toen ze een groepje van vijf jongemannen in de buurt van een andere man zagen. Over wat er precies aan de hand was lopen de verklaringen uiteen, maar vrijwel zeker is dat het tweetal dacht dat de man bedreigd werd. Eén van de verdachten verklaarde eerder dat het tweetal riep: ,,Jongens, laat hem.’’

,,Ik vond het maar onnodig, er werd niet geschopt, niet geslagen. Het was een beetje alsof ze politieagentje aan het spelen waren. Ik had niet het gevoel dat het nodig was’’, zei de verdachte, Eduard M. (20), vrijdag bij de rechtbank. De verdachten, allen getint, verklaarden dat de man iets racistisch zou hebben geroepen. ,,Iets met kutbuitenlanders en kutnegers.’’

Hoe het ook ging, toen het tweetal ingreep om de man te helpen, kreeg het de deksel op de neus. Een duw, een paar klappen over en weer, wat woorden en ineens voelde de 26-jarige iets warms in zijn rug. Nadat het vijftal de benen nam, bleek hij te zijn gestoken.

Uit het politieonderzoek en tijdens de rechtszitting is niet duidelijk geworden wie heeft gestoken. Justitie en het slachtoffer denken dat de 22-jarige Mick B. het op zijn geweten heeft, maar zelf ontkent hij dat. De andere verdachten verklaarden niet goed te hebben gezien of hij wel of niet een mes bij zich had. Overigens werden slechts drie van de vijf jongemannen vervolgd. Van de andere twee was het aandeel niet groot genoeg.

De 26-jarige was bij de zitting aanwezig, maar wilde niet veel kwijt in zijn slachtofferverklaring. ,,Ik heb niet echt de behoefte alles met de buitenwereld te delen.’’ De jongeman liet vooral blijken niet te begrijpen dat de verdachten het zonder echte aanleiding op hem gemunt hadden.

Het slaan speelde zich af vlakbij het monument van Meindert Tjoelker. Die werd in 1997 doodgeschopt, nadat hij na een stapavond iets had gezegd tegen een paar mannen die een fiets kapotmaakten. Tjoelker groeide uit tot symbool voor zinloos geweld.

Uitspraak: 21 december.