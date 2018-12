Bestuurder dodelijke autorit Anna Paulowna ’kan zich niets herinneren’

De bestuurder van de auto die in september tegen een boom knalde in Anna Paulowna herinnert zich niets van het ongeval, meldt Noordhollands Dagblad. B. kampt volgens onderzoekers sinds het ongeluk met psychische klachten waardoor er ’gaten’ in zijn geheugen zouden zijn ontstaan.

De officier van justitie legt zich niet zomaar neer bij die verklaring. ,,Hij heeft in de ambulance zijn vader nog geappt, dat moet een helder moment zijn geweest.’’

Tieners

Bij het ongeval kwamen drie inzittenden, de vrienden Colin (16), Roy (16) en Seph (15) uit het Noord-Hollandse dorp, om het leven. De bestuurder B. en een 17-jarige meisje dat op de bijrijdersstoel zat, overleefden het ongeluk. De Peugeot 206 waarin ze reden sloeg over de kop en knalde tegen een boom.

B. zit nog in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.