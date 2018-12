EU geeft half miljard aan Oekraïne

De EU heeft met dit half miljard erbij sinds de crisis in 2014 al 3,3 miljard euro in zogenoemde bijstandsprogramma’s gestoken die meer welvaart en stabiliteit moeten brengen. De uitbetalingen zijn gekoppeld aan verschillende voorwaarden. Zo moet de strijd tegen corruptie worden opgevoerd.

Staat van beleg

In Oekraïne is sinds woensdag de staat van beleg van kracht na een incident in de Zee van Azov. De Russische grensbewaking nam drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen en worden vastgehouden.

Volgens Dombrovskis, een Let, is „zulk agressief gedrag onaanvaardbaar in hedendaags Europa.”